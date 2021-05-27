Суд в Москве оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мировой судья участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление противоправного контента, передает "Новая газета".

Штрафы назначены после рассмотрения трех протоколов по ст. 13.41 КоАП. По первому соцсети назначили штраф в 3 млн рублей, по второму — 4 млн, по третьему — 2,5 млн. Это неокончательная сумма, суду предстоит рассмотреть еще три таких протокола на Twitter.

Накануне мировой суд оштрафовал Google и Facebook за неудаление контента по требованию Роскомнадзора. Google по трем протоколам оштрафовали на 6 млн рублей, Facebook по восьми протоколам - на 26 млн. Также ранее в мае суд штрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять призывы к участию в протестах.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к Twitter из-за неудаления ряда постов с запрещенным контентом по требованию регулятора. Изначально в РКН грозились заблокировать сервис к середине апреля, если если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.

Также РКН пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента. При этом глава регулятора Андрей Липов дал понять, что пока для соцсетей достаточно и штрафов.