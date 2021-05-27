Ходорковский о ликвидации ОР: "Будем продолжать работать со сторонниками моей модели будущего для России"

Российский предприниматель-экспат Михаил Ходорковский, в 2001 году учредивший региональную общественную организацию (РОО) "Открытая Россия", в разговоре с "МБХ медиа" назвал финальный роспуск "Открытки" вынужденной мерой на фоне грядущего ужесточения законодательства о сотрудничестве с "нежелательными" организациями.

"Очевидно, что закон принимают впрямую против активистов "Открытой России". Не вижу смысла сейчас ложиться под танк. С теми, кто считает себя сторонниками моей модели будущего для России — модели парламентской, реально федеративной — будем взаимодействовать как граждане России, вне формальных организационных структур", - отозвался Ходорковский.

В то же время, добавил бизнесмен, существующие ныне проекты в сфере медиа и правозащиты продолжат работать, "пока это возможно".

О самоликвидации "Открытки" федеральный совет организации объявил ранее сегодня.

Последний раз коалиция ОР объединилась в феврале 2019 года. Перед этим, в марте, было официально ликвидировано одноимённое движение. Минюст ни разу не согласовывал активистам ОР регистрацию. Дело в том, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения.

Фото: Михаил Ходорковский / Facebook