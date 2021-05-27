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15:24

Буракова: Пока никакого решения по проекту "Объединенные демократы" нет

фото ЗакС политика Буракова: Пока никакого решения по проекту "Объединенные демократы" нет

Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова рассказала ЗАКС.Ру, что определенного решения по закрытию проекта, как это произошло с "Открытой Россией", нет, так как он фактически не работает в данный момент. 

- "Объединенные демократы" в этом году не планировали вести какие-либо кампании. Пока никакого решения по проекту "Объединенные демократы" нет. Собственно, в этом году и не планировали работать, а дальше будет видно, будут ли в России выборы, - сообщила Буракова в разговоре с ЗАКС.Ру. 

Другой координатор проекта Сергей Кузин рассказал, что определенной структуры у "Объединенных демократов" нет. 

— Проект существует в рамках того, что были избраны депутаты. Были бы выборы, возможно, этот проект был бы. На данный момент я не знаю, чтобы он существовал. Закрываться нечему, - сказал Кузин. 

Проект "Объединенные демократы" был создан для поддержки кандидатов на муниципальных выборах. Среди координаторов "Объединенных демократов" значатся в том числе и руководители "Открытой России" Анастасия Буракова и Андрей Пивоваров

Андрей Пивоваров 27 мая заявил о ликвидации "Открытой России" из-за рисков возникновения новых уголовных дел в отношении своих сторонников, связанных с тем, что одноименная организация признана властями нежелательной на территории страны. 

Константин Леньков


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