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17:25

Столичный суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за неудаление "запрещённого" контента

фото ЗакС политика Столичный суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за неудаление "запрещённого" контента

В Москве мировой судья участка №422 оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей в рамках разбирательства о неисполнении обязанностей поискового оператора, делится "МБХ медиа".

Ранее сегодня в этой же инстанции были вынесены решения по Twitter и TikTok ввиду неудаления ими не конкретизированного запрещённого контента. С первой соцсети должны взыскать совокупно 19 млн рублей, со второй - 1,5 млн рублей.

Всего Роскомнадзор составил и направил в суд 16 административных протоколов на Google, Facebook и Twitter по статье о неудалении запрещенной информации.

Днём ранее мировой суд оштрафовал Google и Facebook за неудаление контента по требованию Роскомнадзора. Google по трем протоколам оштрафовали на 6 млн рублей, Facebook по восьми протоколам - на 26 млн. Также ранее в мае суд штрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять призывы к участию в протестах.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к Twitter из-за неудаления ряда постов с запрещенным контентом по требованию регулятора. 

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