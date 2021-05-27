В Петербурге собираются благоустроить набережную в Пьяной гавани

Набережную вдоль Пьяной гавани в Приморском районе собираются комплексно благоустроить: предложившего лучший проект перепланировки территории выберут на конкурсной основе. Желающих поучаствовать в борьбе дизайнеров призывают зарегистрировать на сайте youngdesignspb.ru и представить свой концепт облагораживания местности.

"В период с 16 июля по 10 августа для 10 финалистов номинации, в рамках II этапа, в Академии им. А.Л Штиглица будет организована выставка, на которой конкурсанты смогут продемонстрировать свои работы широкой публике, а также жюри и попечительскому совету конкурса", - следует из информации, опубликованной на сайте организаторов.

Среди критериев оценки значатся оригинальность замысла и формального решения, а также актуальность.

Сроки благоустройства Пьяной гавани не называются.