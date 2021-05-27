18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:58

"Ведомости": Олег Дерипаска может стать бизнес-омбудсменом вместо Бориса Титова

фото ЗакС политика "Ведомости": Олег Дерипаска может стать бизнес-омбудсменом вместо Бориса Титова

Миллиардер Олег Дерипаска может занять пост уполномоченного по защите прав предпринимателей вместо Бориса Титова, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, Титов может покинуть пост бизнес-омбудсмена уже летом 2021 года. Источники утверждают, что он намерен сосредоточиться на избирательной кампании Партии роста перед выборами в Госдуму.

Сам Дерипаска через представителя заявил, что у него "нет таких амбиций", а информацию о своей кандидатуре назвал бредом. Также источники сообщили, что рассматривается кандидатура бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Миневой, еще одним кандидатом назвали депутата Мосгордумы Елену Николаеву.

Парой дней ранее Титов заявил, что покинет пост бизнес-омбудсмена после второго срока, который истекает в 2022 году. Федеральный бизнес-омбудсмен назначается президентом сроком на пять лет, один человек не может занимать должность более двух сроков подряд.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:06 Зампред комитета по транспорту Ваньчков призвал кикшеринг к диалогу

17:57 В Петербурге собираются благоустроить набережную в Пьяной гавани

17:42 Депутат ЗакСа Ирина Иванова выступила против запрета электросамокатов

17:26 Петербуржцы вызвали полицию, защищая декор дома с Мефистофелем от рабочих

15:24 Буракова: Пока никакого решения по проекту "Объединенные демократы" нет

14:58 Ходорковский о ликвидации ОР: "Будем продолжать работать со сторонниками моей модели будущего для России"

14:25 Глава Общественной палаты ЛО Трусов: Если Путин говорит, что надо выбить кому-то зубы, мы должны это сделать

13:56 Суд в Москве оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

13:38 Роман Путин открыл в Петербурге отделение Комитета поддержки Владимира Путина

13:32 Анохин возглавит список партии РПСС Шевченко на выборах в ЗакС Петербурга


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:58 "Ведомости": Олег Дерипаска может стать бизнес-омбудсменом вместо Бориса Титова

17:57 В Петербурге собираются благоустроить набережную в Пьяной гавани

17:42 Депутат ЗакСа Ирина Иванова выступила против запрета электросамокатов

17:26 Петербуржцы вызвали полицию, защищая декор дома с Мефистофелем от рабочих

17:25 Столичный суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за неудаление "запрещённого" контента

16:53 В предварительном голосовании "Единой России" в Петербурге поучаствовали более 100 тысяч горожан

16:32 "Альянс учителей": В Курганской области чиновница призывала учителей участвовать в праймериз "Единой России"

16:27 "Вы положили цветы к могилам ветеранов?": Бастрыкина огорчают петербургские митинги

15:54 Стивен Сигал вступит в партию "Справедливую Россию — За правду"

15:26 Суд прекратил дело несовершеннолетней об участии в акции 31 января в Петербурге

15:24 Буракова: Пока никакого решения по проекту "Объединенные демократы" нет

14:58 Ходорковский о ликвидации ОР: "Будем продолжать работать со сторонниками моей модели будущего для России"

14:56 Сумма штрафов Twitter за неудаление запрещенных постов возросла до 19 млн рублей

14:41 Беглов и Макаров вручили в ЗакСе знаки отличия почётным гражданам Петербурга

14:32 В Центре Гамалеи заявили, что прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru