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18:06

Зампред комитета по транспорту Ваньчков призвал кикшеринг к диалогу

фото ЗакС политика Зампред комитета по транспорту Ваньчков призвал кикшеринг к диалогу

На пресс-конференции 27 мая, на которой обсуждались методы регулирования аренды электросамокатов, заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков обратил внимание владельцев кикшеринговых компаний на необходимость обеспечить безопасность не только своих клиентов, но и обычных прохожих.  

- Пока законодательство не принято, вопрос саморегулирования стоит особенно остро. Чтобы они [представители шеринговых компаний] обратились к вопросу безопасности, здравого смысла и приходили к нам - в комитет по транспорту, чтобы мы совместно обсуждали и принимали решения, чтобы наш город был безопасный и красивый. Для пешеходов, водителей и велосипедистов - обратился Ваньчков. 

Его поддержала депутат ЗакСа Ирина Иванова (КПРФ) и пообещала помочь в организации встречи. 

- Если они не придут, то мы, как законодатели, постараемся сделать так, чтобы они пришли, - добавила Иванова.

Депутат отметила, что сегодня город нуждается в быстром решении вопроса. В комитете по транспорту уже рассматривают возможность ужесточить правила аренды самокатов. В ведомстве предлагают допускать к аренде только после подтверждения паспортных данных. Такая мера, по мнению комитета, позволит исключить езду несовершеннолетних на арендованных ТС. 

Константин Леньков


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