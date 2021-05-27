СК взял на контроль расследование дела самокатчика, сбившего гулявшую с внуком бабушку

По поручению главы СК Александра Бастрыкина петербургское управление Следственного комитета взяло на особый контроль уголовное дело, возбуждённое в отношении местного жителя, сбившего на электросамокате бабушку и скрывшегося с места происшествия, оповестили в пресс-службе СК. В результате его действий пожилая дама получила серьёзную травму головы и оказалась в больнице.

На данный момент 32-летний лихач задержан.

"По указанию председателя СК следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего местного жителя по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - отчитались в СК по Северной столице.

Наказание по инкриминируемой обвиняемому статье (ст. 118 УК РФ) предполагает либо штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Напомним, ранее Смольном уже заявляли о необходимости ужесточения контроля за арендой электросамокатов из-за участившихся сообщений о происшествий с участием такого вида транспорта. Одним из таких инцидентов стало избиение жителя Петербурга бандой на арендованных самокатах. В апреле с законодательной инициативой об ограничении максимальной скорости подобных транспортных средств выступило региональное отделение ЛДПР.