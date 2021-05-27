Доходы Дмитрия Рогозина за 2020 год выросли почти вдвое

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал доход в 83,11 млн рублей за 2020 год, следует из опубликованных на сайте госкорпорации данных.

Таким образом, Рогозин заработал за минувший год почти в два раза больше, чем за 2019-й. Тогда он декларировал доход в 44,13 млн рублей, а еще за год до этого - 29,5 млн.

В Роскосмосе заявили, что такое увеличение доходов связано с премией, которая учреждена решением наблюдательного совета Роскосмоса по итогам 2019 года, передает ТАСС.

"[Рогозин получил премию] в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году. Таким образом, за один год он получил две премии за 2019 и 2020 годы", - пояснили в Роскосмосе.

Из имущества Рогозину, согласно декларации, принадлежат жилой дом в 782,7 кв.м., квартира площадью 346 кв. м., автомобили ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS Adventure. Жена Рогозина, Татьяна, за 2020 год задекларировала доход в 2,8 млн рублей.

фото: kremlin.ru