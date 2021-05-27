18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:47

Суд прекратил дело Яны Трояновой об организации январского протеста в поддержку Навального

фото ЗакС политика Суд прекратил дело Яны Трояновой об организации январского протеста в поддержку Навального

В Москве суд решил прекратить административное преследование актрисы Яны Трояновой, которой инкриминировали организацию столичного протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшего 23 января, поделилась с "МБХ медиа" адвокат Анна Ставицкая.

"Яну обвиняли в том, что она является организатором митинга 23 января в форме агитации за ролики в инстаграме. Мы сказали, что она не совершала никакого нарушения, потому что один ролик был записан летом, она не могла агитировать кого бы то ни было приходить а январе на митинг, а во втором ролике она высказывала свою точку зрения, на что имела конституционное право. Суд почему-то вдруг к нам прислушался и прекратил производство в связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения", - рассказала о прошедшем заседании Ставицкая.

Первый ролик, упоминаемый в деле, был записан летом прошлого года: в нём Троянова пикетирует на Красной площади, держа в руках плакат с надписью "Путин, отпусти Навального". Позднее этот "манифест" обошёлся актрисе в 10 тысяч рублей штрафа.

Во втором ролике, записанном в Африке в январе в ходе съемки телепередачи "Последний герой", Троянова сообщает, что будь она в Москве, то обязательно вышла бы на демонстрацию. Так как актриса уже привлекалась к административной ответственности, в её отношении составили протокол о повторном нарушении "митинговых" правил. Ей грозил либо арест, либо до 300 тысяч рублей штрафа, однако суд счёл, что производство следует прекратить.

Фото: Яна Троянова

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:27 "Вы положили цветы к могилам ветеранов?": Бастрыкина огорчают петербургские митинги

9:26 Силовики нагрянули с обысками к членам Либертарианской партии в Москве и Красноярске

26 мая, 17:31 Материалы "санитарных" дел Соболь, Ляскина и Навального поступили в суд

25 мая, 17:54 Обвиняемый в нападении на полицейских на акции 23 января Девятый заявил, что сделал это из-за паники

25 мая, 12:19 Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него

24 мая, 9:58 Google подал иск к Роскомнадзору из-за требования заблокировать "протестные" видео на YouTube

20 мая, 20:28 "Поговорим о достижении счастья": Навальный написал первый пост после выхода из голодовки

20 мая, 15:57 Москвича Есенова приговорили к 4 годам колонии по делу о нападении на полицейского 23 января

20 мая, 13:36 Омское УМВД требует от "навальнистов" 450 тысяч рублей из-за работы полиции в выходной день 31 января

20 мая, 9:23 Глава ФСИН: Со здоровьем Навального всё более-менее восстановилось


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:37 В Петербурге полиция задержала активистку РСД Ирину Козлову

21:44 "Самокат не виноват"

20:54 МИД Австрии призвал Россию объяснить отказ согласовывать полет Austrian Airlines в обход Беларуси

20:36 Комитет против всех, кроме президента

20:24 Глава Оренбурга подтвердил визит оперативников к нему домой с обысками

20:07 Новый причал Анохина

20:06 Муниципал: Муниципалы Пушкина попросят Беглова организовать тротуар в районе Гуммолосары

19:55 Шнуров опроверг сообщения о смене прописки на московскую вместе с ИП

19:27 Муниципал: МО "Город Павловск" закупается наручными часами со стразами

19:24 Адвокат россиянки Сапеги не смог встретиться с ней в СИЗО КГБ Беларуси

18:57 Шишлов призвал МВД Петербурга прекратить принудительно брать отпечатки пальцев у задержанных

18:47 Суд прекратил дело Яны Трояновой об организации январского протеста в поддержку Навального

18:26 Доходы Дмитрия Рогозина за 2020 год выросли почти вдвое

18:19 СК взял на контроль расследование дела самокатчика, сбившего гулявшую с внуком бабушку

18:06 Зампред комитета по транспорту Ваньчков призвал кикшеринг к диалогу

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru