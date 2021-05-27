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18:57

Шишлов призвал МВД Петербурга прекратить принудительно брать отпечатки пальцев у задержанных

фото ЗакС политика Шишлов призвал МВД Петербурга прекратить принудительно брать отпечатки пальцев у задержанных

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину после жалоб на принудительную дактилоскопию в полиции после акций протестов, сообщается на сайте омбудсмена.

Шишлов указал, что первые сообщения о принудительной дактилоскопии и фотографировании административно задержанных в отделах полиции поступили от задержанных 21 апреля на акции протеста в поддержку Навального, и жалобы продолжают поступать. Омбудсмен подчеркнул, что это - меры государственного принуждения, и для их применения требуются установленные законом достаточные основания. Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится по письменному заявлению гражданина, а обязательная, в случае с совершившими административное правонарушение - если установить личность задержанного иным способом невозможно.

"Поскольку обратившиеся к уполномоченному граждане на момент доставления в отделы полиции имели при себе паспорта, что позволяло установить их личности, согласия на дактилоскопирование и фотографирование не давали, сотрудники полиции не имели оснований для применения в отношении них указанных процедур, и, как следствие, не вправе хранить и использовать данную информацию, полученную без законных оснований", - подчеркнул Шишлов в обращении.

Омбудсмен просит руководство петербургского МВД принять меры по восстановлению прав граждан, нарушенных при обработке их персональных данных, и предотвратить впредь подобные случаи.

 


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