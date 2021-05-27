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Муниципал

20:06

Муниципалы Пушкина попросят Беглова организовать тротуар в районе Гуммолосары

фото ЗакС политика Муниципалы Пушкина попросят Беглова организовать тротуар в районе Гуммолосары

Местный совет города Пушкин на заседании 27 мая утвердил запрос к губернатору Александру Беглову по поводу отсутствия "безопасной транспортно-пешеходной связи с городской инфраструктурой" у жителей исторического района Гуммолосары. Трансляция заседания велась в группе муниципалитета "ВКонтакте".

"Общее состояние ул.Ломоносова и ул. Садовой не обеспечивает безопасность в условиях постоянно растущего двустороннего потока транспорта и пешеходов. Отсутствие тротуара, узкая проезжая часть, интенсивное движение транспорта и общая протяженность около 1 км неблагоустроенного направления – всё это способствует частым ДТП и увеличивает риск травмирования и гибели пешеходов", - говорится в тексте запроса, внесенного депутатом Константином Косовым. 

Также совет передал губернатору озабоченность жителей отсутствием оборудованного пешеходного перехода через железнодорожные пути в Гуммолосарах. Беглова попросят взять вопросы под свой личный контроль.

Кроме того, депутат от КПРФ Никита Борисов выступил с предложением написать письмо в дирекцию по организации дорожного движения Петербурга, с просьбой организовать пешеходные переходы рядом с железнодорожной станцией Царское село, от автобусных остановок через шоссе Подбельского и Удаловскую улицу. Совет поддержал предложение.

 


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