Новый причал Анохина

Недавно покинувший "Единую Россию" депутат Андрей Анохин поведет за собой на выборы в ЗакС Петербурга Российскую партию свободы и справедливости. В качестве регионального координатора 27 мая его представил лидер РПСС Максим Шевченко. Экс-единороссу тут же припомнили, что он голосовал за повышение пенсионного возраста для россиян. Анохин признал, что не безгрешен и заверил ЗАКС.Ру, что оставался социалистом даже когда состоял в партии власти.

Партия бывших

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин станет первым номером списка Российской партии свободы и справедливости в новый созыв городского парламента. Ему также доверено координировать работу предвыборного штаба РПСС и подбирать для нее кандидатов. Анохин в последние месяцы публично высказывался против "клана Макарова". Так он называет ближайшее окружение председателя ЗакСа Вячеслава Макарова. В него, утверждает депутат, входят не только единороссы, но и представители других фракций. Однако лидер РПСС Максим Шевченко высказался о другой активности петербургского депутата. Он отметил законопроект Анохина о списывании с россиян всех штрафов и пени по взятым кредитам. Этот документ был подготовлен еще в конце 2019 года, однако ЗакС так и не стал его рассматривать.

- Я познакомился с Андреем Юрьевичем Анохиным, который является принципиальным борцом за социальную справедливость, который, в частности, привлек мое внимание своей принципиальной, жесткой, в чем-то даже рискованной позицией в борьбе против кредитного рабства, в которое обращают неимущую часть населения, - рассказал Шевченко о выборе координатора в Петербурге.

Определяющей для лидера РПСС стала личная рекомендация ректора БГТУ "Военмех" Юрия Савельева, у которого учился Анохин. Кандидатов в Госдуму по петербургским округам партия пока не представила. По словам Шевченко, набор еще открыт. Главное условие - быть ярким и не являться частью системы.

РПСС в 2012 году создал политтехнолог Андрей Богданов под названием "Коммунистическая партия социальной справедливости". За почти 10 лет своего существования она не запомнилась ничем, кроме оттягивания электората у КПРФ. В конце марта 2021 года организация начала новую жизнь. Она сменила название и символику, сделав логотипом белую звезду на черном фоне. Ее председателем стал медиапродюсер и политтехнолог Константин Рыков. В позапрошлом, пятом, созыве Госдумы он был членом фракции "Единая Россия". Через несколько дней Рыков предложил возглавить обновленную партию журналисту и депутату Заксобрания Владимирской области Максиму Шевченко. Тот дал согласие.

Вскоре были объявлены первые кандидаты. Вторым номером - после Шевченко - в думской тройке планируется выставить предпринимателя Дмитрия Потапенко, ранее сотрудничавшего с Партией роста, третьим - политолога из Дагестана Руслана Курбанова. Также РПСС поддержали журналист Андрей Караулов и исключенные из КПРФ депутаты Мосгордумы Елена Шувалова и Закдумы Хабароского края Максим Кукушкин. Никого из них в организацию не переманивали, уточнил Шевченко.

- Я не веду переговоры о вступлении с кандидатами или действующими членами других партий. Если люди к нам обращаются, то тогда мы рассматриваем эти кандидатуры, - объяснил лидер РПСС.

Собственный разрыв с КПРФ политик объяснил несогласием с риторикой лидера компартии Геннадия Зюганова, называвшего "навальнятиной" участников зимних акций протеста. Шевченко не видит проблем в том, чтобы принимать в РПСС бывших членов "Единой России" в случае, если они больше не поддерживают с ней отношений. Таким примером он назвал нового петербургского координатора.

Социалист из "Единой России"

Анохин пришел в политику в 19 лет. В 1997 году он возглавил движение "Российский студент", которое оказало гуманитарную помощь Югославии в дни, когда ее бомбили силы НАТО. Вместе с другими добровольцами петербуржец стоял в живом щите на Бранковом мосту через реку Саву в дни бомбардировок. Правительство Югославии наградило лидера молодежной организации дипломом "За оборону Бранкова моста" и грамотой за организацию социальной адаптации детей, потерявших родителей во время войны.

С 2000 по 2003 год Анохин был председателем Молодежного парламента Петербурга, а в 2005 году возглавил молодежной крыло Социалистической единой партии России Ивана Рыбкина и Алексея Подберезкина. Весной 2007 года партия влилась в "Справедливую Россию". Через четыре года, в сентябре 2011-го, под знаменем справедливороссов Анохин впервые попал в Заксобрание. Правда, уже через полгода из партии Сергея Миронова его исключили "за неоднократное нарушение решений бюро регионального отделения партии и решений фракции в ЗакСе о консолидированном голосовании".

Оставшийся беспартийным, Анохин сблизился с единороссами и в 2016 году пошел на новый срок в ЗакСе от партии власти. Как утверждают собеседники ЗАКС.Ру в Мариинском дворце, выдвижению парламентария способствовало его знакомство с вице-губернатором Игорем Дивинским, который с осени 2016 года стал депутатом Госдумы.

Во время работы в ЗакСе Анохин предлагал ограничить тремя часами время нахождения в социальных сетях, запретить иностранцам работать таксистами и приравнять спа-салоны к публичным домам. Не менее яркой была околопарламентская жизнь депутата. С конца 2017 года он начал записывать патриотические рэп-композиции. Главными объектами для "диссов" депутата стали Алексей Навальный и власти Украины. Анохин даже организовал два рэп-баттла: в первом проиграл своему коллеге Максиму Резнику, во втором победил картонную коробку с приклеенной фотографией Навального.

В конце 2019 года Анохин внес в городской парламент проект постановления о "кредитной амнистии". Еще через год - сразу несколько инициатив, ужесточающих миграционное законодательство для граждан бывшего СССР. Например, единоросс предлагал впускать в страну мигрантов из дружественных республик только по приглашениям на въезд. ЗакС под разным предлогами отказывался включать эти документы в повестки заседаний. Это стало поводом для демаршей. Анохин несколько раз не поддерживал позицию своей фракции по отдельным вопросам и обличал с трибуны спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, называя его "врагом парламентаризма". По словам депутата, в ответ началсь "травля" его помощников: им якобы не выплачивали зарплаты и намекали на увольнения. В апреле Анохину отказали в участии в праймериз "Единой России". Вскоре после этого депутат заявил о выходе из партии.

В ходе пресс-конференции 27 мая бывший единоросс связал начало конфликта между ним и Макаровым с внесением "принципиальных законов о кредитной амнистии". На самом деле, напряженными отношения между депутатом и руководителем Мариинского дворца были уже давно. По словам одного из депутатов городского парламента, Анохин никогда не был "особо своим" во фракции "Единой России", к нему относились с подозрением из-за слишком явной демонстрации поддержки сначала Георгия Полтавченко, затем Александра Беглова. Ситуация обострилась летом 2019 года.

В разгар предвыборной губернаторская кампании Анохин особенно яростно выступал в поддержку Беглова и неистово ругал его критиков Бориса Вишневского и Максима Резника, которых параллельно травили издания, которые принято связывать с бизнесменом Евгением Пригожиным. Так, например, единоросс предложил посвятить отдельное заседание ЗакСа Резнику. Поводом для этого стало попавшее в интернет видео, на котором парламентарий курит самокрутку. На первой же конференции петербургской "Единой России" после губернаторских выборов Анохина исключили из политсовета партии.

"Нет полностью идеальных людей"

На вопрос о личном отношении к политике губернатора Александра Беглова прямого ответа Анохин не дал, сказав только, что административной поддержкой не пользуется. Он напомнил, что Смольный выставил по его округу № 12 сильного соперника - вице-губернатора Николая Бондаренко. Кроме того, депутат, написавший ни один законопроект на тему ужесточения миграции и участвовавший в крестных ходах вместе с Виталием Милоновым, подтвердил ЗАКС.Ру, что он социалист. Анохин заявил, что не отказывался от своих взглядов, даже когда состоял в "Единой России". Уточнять, встречал ли он в этой партии других социалистов, парламентарий не стал.

Нового координатора РПСС спросили, почему в 2018 году он голосовал в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста. Анохин ответил, что иногда совершал ошибки и попросил судить о нем по последним делам.

- Вы понимаете, что я состоял во фракции "Единая Россия"? Даже сейчас на этой белой рубашке после этого могут быть пятна. Вы же это понимаете прекрасно? В политическом процессе сейчас нет полностью идеальных людей. Я не прошу смотреть на меня как на Андрея Анохина, смотрите на конкретную борьбу с кланом, которую мы сейчас ведем, - ответил депутат.

Серьезным испытанием для РПСС в Петербурге станет сбор подписей для участия в выборах в ЗакС. Но ближайшей задачей станет подбор кадров. Список кандидатов Анохин должен будет представить на июньском съезде партии. Также стоит подумать над региональной программой. Пока в ней, по словам Анохина, только один пункт: "За свободу, за справедливость, против "клана Макарова".

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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