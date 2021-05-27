Глава Оренбурга подтвердил визит оперативников к нему домой с обысками

Глава Оренбурга Владимир Ильиных подтвердил, что оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области приходили к нему домой с обысками, сообщается в Telegram-канале администрации города.

По словам Ильиных, он находится за пределами Оренбурга на плановом курсе лечения.

"Да, в здании мэрии, структурных подразделениях и подведомственных учреждениях прошли оперативные мероприятия. Визитов было несколько. Мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия. Сегодня оперативные мероприятия были в моем доме", - заявил Ильиных.

По его словам, оперативники не предъявили ему каких-либо обвинений, требований или претензий, к сотрудникам администрации - тоже.

О том, что домой к Ильиных пришли с обысками, стало известно 27 мая. Перед этим оперативники приходили в администрацию Оренбурга, допросили ряд чиновников. Сообщалось, что их интересовала финансово-хозяйственную деятельность нескольких муниципальных учреждений.