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9:58

Горячая вода пропадёт в домах в четырёх районах Петербурга 28 мая

фото ЗакС политика Горячая вода пропадёт в домах в четырёх районах Петербурга 28 мая

Начиная с 28 мая в отдельных домах на территории четырёх петербургских районов - Выборгского, Невского, Красногвардейского и Приморского - будет отключена горячая вода ввиду работ, проводимых не теплосетях, проинформировали в ГУП "ТЭК СПб".

В Выборгском районе испытания пройдут: на 1-м Муринском проспекте, 19, на улице Капитана Воронина, 8, на улице Мира, 26 в Левашово, на Выборгском шоссе, 369Б в Парголово, на Торфяной улице, 25, корпус 2 в Михайловке.

От горячей воды на время отключат также дома на проспекте Обуховской Обороны, 33А и 70 в Невском районе. 

И, наконец, по одному дому отключат в оставшихся районах из списка: на площади Фаберже, 8 и на Лахтинском проспекте, 98, корпус 2.

Руководитель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук ранее рассказывал, что летом 31% домов без горячей воды будут находиться в течение 1-4 дней. Ещё в 14% сроки отключения составят 5-10 дней. Привычные 2 недели коснутся 55% домов (11-14 дней).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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