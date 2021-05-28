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10:56

"Другой России Э.В. Лимонова" согласовали митинг по проблемам Мурино

фото ЗакС политика "Другой России Э.В. Лимонова" согласовали митинг по проблемам Мурино

Незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" удалось добиться согласования публичного мероприятия по проблемам города Мурино: первый санкционированный с начала пандемии митинг должен пройти 30 мая.

В ходе акции местные жители и представители общественных организаций собираются обсудить такие насущные проблемы, как отсутствие в продолжающем разрастаться населённом пункте больниц, поликлиник, отделов полиции, пожарных частей, роддомов, скверов, садов, парков; поговорить о проблеме недостаточной освещённости дворов; несанкционированной торговле и других перипетиях локальной жизни.

Отдельно указывается, что на митинге воспрещается любая предвыборная агитация.

Другороссы пытались добиться согласования митинга с февраля текущего года: тогда администрация Ленобласти, к которой формально относится Мурино, сняла часть антиковидных запретов. Активистам несколько раз было отказано, решения оспариваются в судах.

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