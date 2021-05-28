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11:25

Беглов призвал петербуржцев ответственнее соблюдать "антиковидные" предписания Роспотребнадзора

фото ЗакС политика Беглов призвал петербуржцев ответственнее соблюдать "антиковидные" предписания Роспотребнадзора

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил в эфире телеканала "78" и рассказал об эпидемической ситуации в городе: по его словам, пандемию удаётся держать под контролем, а в больницах Северной столицы хватает мест для всех COVID-больных.

"Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора – это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются. Если человек не соблюдает правила, он может заболеть и самое страшное – передать вирус окружающим", - переживает губернатор.

На данный момент, по словам Беглова, нет нужды в новых "ковидных" койках, рост заболеваемости замедлился. Плюс ко всему, на прошлой неделе вновь начал приём больных временный госпиталь в "Ленэкспо", также для пациентов с коронавирусом перепрофилированы места в больнице имени Семашко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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