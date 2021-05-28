В РФ растет заболеваемость COVID-19: за сутки добавилось 9252 новых случая

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 9252 случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 404, а сумело поправиться 9385 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3274 новых больных, в Петербурге – 840 (на четыре случая больше, чем днем ранее), в Подмосковье – 746. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1172 человека и скончалось 33.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.