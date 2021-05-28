РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс в Москву в обход Белоруссии

Россия санкционировала компании Austrian Airlines совершить перелёт из Вены в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии, информирует ТАСС. Аналогичное решение принято и в отношении обратного рейса.

Ранее РФ не разрешила Air France и Austrian Airlines полёты в страну, минуя воздушное пространство соседней республики. Ввиду данного обстоятельства были отменены самолёты, следовавшие из Парижа и Вены в Москву. МИД Австрии требовал от российской стороны объяснений относительно данного вопроса.

Отношения Белоруссии со странами ЕС значительно ухудшились после того, как в Минске вынужденно сел борт Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летели экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ Софья Сапега. Поводом для экстренной посадки судна послужило сообщение о "минировании", поступившее от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29: по сообщения СМИ, он был вооружён боевыми ракетами. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Александра Лукашенко.