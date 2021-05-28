В правительстве готовят законопроект о запрете одноразовой посуды, трубочек и ватных палочек

Вице-премьер Виктория Абрамченко известила, что правительство готовит инициативу, согласно которой под запрет попадёт производство неперерабатываемого пластика, информирует ТАСС.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - уведомила она слушателей IX Невского международного экологического форума.

Планируется также вовлекать в оборот до 50% вторсырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, полагает Абрамченко.

Минприроды на данный момент разрабатывает перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно использовать вторично.

Добавим, что ранее законодательно запретить выпуск неперерабатываемой одноразовой посуды, ватных палочек и трубочек предлагала депутат петербургского Заксобрания Надежда Тихонова ("Справедливая Россия").

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