18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:36

В правительстве готовят законопроект о запрете одноразовой посуды, трубочек и ватных палочек

фото ЗакС политика В правительстве готовят законопроект о запрете одноразовой посуды, трубочек и ватных палочек

Вице-премьер Виктория Абрамченко известила, что правительство готовит инициативу, согласно которой под запрет попадёт производство неперерабатываемого пластика, информирует ТАСС.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - уведомила она слушателей IX Невского международного экологического форума.

Планируется также вовлекать в оборот до 50% вторсырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, полагает Абрамченко.

Минприроды на данный момент разрабатывает перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно использовать вторично.

Добавим, что ранее законодательно запретить выпуск неперерабатываемой одноразовой посуды, ватных палочек и трубочек предлагала депутат петербургского Заксобрания Надежда Тихонова ("Справедливая Россия").


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:01 Движение "Голос" объявило сбор подписей против трехдневного голосования

12:58 Новый арт-объект на Пироговской набережной в Петербурге позволит горожанам послушать шум волн

12:51 КПРФ намерена собрать подписи для обжалования в КС "закона против навальнистов"

12:36 В правительстве готовят законопроект о запрете одноразовой посуды, трубочек и ватных палочек

12:13 Дом капитана Романова в Солдатском переулке признали памятником

11:53 РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс в Москву в обход Белоруссии

11:40 В РФ растет заболеваемость COVID-19: за сутки добавилось 9252 новых случая

11:25 Беглов призвал петербуржцев ответственнее соблюдать "антиковидные" предписания Роспотребнадзора

11:17 Путепровод над Пулковским шоссе перестроят и откроют к 319-летию Петербурга

10:56 "Другой России Э.В. Лимонова" согласовали митинг по проблемам Мурино

10:35 Из Петербурга в Анапу запустят первый двухэтажный поезд

9:58 Горячая вода пропадёт в домах в четырёх районах Петербурга 28 мая

9:31 Экс-кандидат в президенты Белоруссии пообещал выплатить 11 млн евро за арест Лукашенко

27 мая, 22:37 В Петербурге полиция задержала активистку РСД Ирину Козлову

27 мая, 21:44 "Самокат не виноват"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru