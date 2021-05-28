КПРФ намерена собрать подписи для обжалования в КС "закона против навальнистов"

Коммунисты из Государственной думы, проголосовавшие против законопроекта об урезании избирательных прав граждан, которых уличили в связях с экстремистскими организациями, хотят организовать сбор подписей против инициативы. Эта процедура необходима для обжалования ее в Конституционном суде, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на депутата ГД и главу юридической службы КПРФ Юрия Синельщикова. Коммунистам необходимо собрать как минимум 90 депутатских подписей, притом, что СР и ЛДПР воздержались от голосования по резонансному законопроекту.

"Я сомневаюсь, что управляемые Старой площадью ЛДПР и СР подпишут, хотя попытку такую мы сделаем", - отметил замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Эсер Михаил Емельянов ответил на вопросы журналистов неопределенно: "пока это не обсуждалось, если КПРФ к нам придёт, то будем принимать решение".

Напомним, что депутаты ГД менее чем за месяц приняли в трех чтениях закон, по которому россияне, всего лишь выступившие с одобрением деятельности той или иной организации, признанной экстремистской, могут лишиться возможности избираться в законодательные органы любого уровня. Характерно, что параллельно с этой инициативой продолжается процесс, по результатам которого могут признать экстремистскими политические и общественные организации, созданные политиком Алексеем Навальным. Наиболее скандальной частью "закона против навальнистов" в его первоначальном виде была его обратная сила, прямо противоречащая Конституции.