Новый арт-объект на Пироговской набережной в Петербурге позволит горожанам послушать шум волн

Уже завтра, 29 мая, на Пироговской набережной петербуржцам презентуют новый арт-объект, который позволит насладиться шумом волн, на мгновение избавившись от городской суеты, - "Водофон".

Задумка и исполнение идеи принадлежит художнице и сценографу Анне Мартыненко. В международном художественно-урбанистическом проекте Waterfront сообщили, что ранее переносную версию устройства смогли опробовать местные жители. Прогуливаясь вдоль набережной, они делились впечатлениями от услышанного плеска волн, шума дороги и пения птиц.

Открытие "Водофона" намечено на 14:00 напротив здания Военно-медицинской Академии. Петербуржцы смогут не только послушать Неву, но также пообщаться с создательницей арт-объекта.