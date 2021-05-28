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13:01

Движение "Голос" объявило сбор подписей против трехдневного голосования

фото ЗакС политика Движение "Голос" объявило сбор подписей против трехдневного голосования

Общественное движение "Голос" 28 мая разместило на сайте change.org петицию против проведения трехдневного голосования на выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2021 года. Создатели петиции планируют передать собранные подписи в Центральную избирательную комиссию до объявления выборов. 

"Кажущееся удобство многодневного голосования для избирателей перечеркивается снижением общественного доверия к его результатам, так как открывает широкие возможности для фальсификаций. <...> Многодневное голосование создает очевидные трудности для работы избирательных комиссий, школ, других общественных учреждений, занятых в избирательном процессе" - говорится в открытом письме главе ЦИК Элле Памфиловой. 

Председатель петербургского отделения "Голоса" Полина Костылева рассказала ЗАКС.Ру, что избиратели должны сами высказаться об удобности такого формата. Цель петиции - показать, что существует альтернативное мнение о необходимости проведения трехдневных выборов.

- Увеличивается вероятность принуждения бюджетников. Также возникает вопрос сохранности бюллетеней ночью. Получается две ночи без контроля - что-то там накидали, а проконтролировать это нельзя. Еще есть КОИБы [Комплекс обработки избирательных бюллетеней], нет никаких сведений о том, что они могут работать в трехдневном режиме. Это значит, что за два дня можно сделать все, что угодно, а потом уже все это записывать в КОИБ на третий день, - рассказала Костылева ЗАКС.Ру. 

Общественное движение  "Голос" был создано в 2013 году вместо одноименной ассоциации, которая прекратила свое существование после получения статуса "иностранного агента". Цель проекта - привлечь внимание к наблюдению на выборах. 

Константин Леньков

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