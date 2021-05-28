Суд дал от 5 до 12 лет колонии экс-полицейским, подбросившим наркотики Ивану Голунову

Бывшие полицейские, обвиняемые в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, получили решением суда от 5 до 12 лет колонии общего режима, информирует "Медиазона".

Так, единственный признавший вину экс-оперативник Денис Коновалов получил 5 лет лишения свободы (запрашивали 7).

Роман Феофанов получил 8 лет лишения свободы (запрашивали 12). Запрет на работу в полиции на четыре года.

Максим Уметбаев - 8 лет лишения свободы (запрашивали 12). Запрет на работу в полиции на четыре года.

Акбар Сергалиев - 8 лет лишения свободы (запрашивали 12). Запрет на работу в полиции на четыре года.

Игорь Ляховец, являвшийся начальников всех перечисленных выше, получил 12 лет лишения свободы (запрашивали 16) и запрет занимать должности в полиции на пять лет.

Кроме того, судья удовлетворил иск Голунова к бывшим полицейским и постановил взыскать с каждого по 1 млн рублей.

Экс-правоохранителям предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

Напомним, что Ивана Голунова задержали, избили и подбросили наркотики в июне 2019 года: дело сразу получило широкий резонанс.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.