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13:53

Миронов пообещал законодательным путем попробовать улучшить положение медсестер

фото ЗакС политика Миронов пообещал законодательным путем попробовать улучшить положение медсестер

Лидер справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов, общаясь по видеосвязи с руководством Ассоциации медицинских сестер России (АМСР), напомнил о своих попытках в конце прошлого года помочь младшему медицинскому персоналу и запретить переводить его в категорию уборщиц. Несмотря на то, что эсеры остались со своей инициативой в меньшинстве, они не намерены в дальнейшем отказываться от борьбы за улучшение правового и материального положение медсестер.

"С таким наплевательским отношением чиновников к нашим медсестрам, акушеркам, санитаркам помощи от них ждать не приходиться. Будем силами фракции с помощью профессионального сообщества готовить изменения в законодательстве, которые помогут поднять средний и младший медперсонал на новый уровень, отвечающий их огромному вкладу в дело защиты жизни и здоровья наших сограждан", - цитирует обещание Миронова его пресс-служба.

По словам политика, он и его единомышленники регулярно получают жалобы медсестер, акушерок и лаборантов на неприемлемо низкую зарплату в условиях постоянных переработок и нехватки кадров.

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