Депутат МО "Оккервиль" Кучер сложил свои полномочия до рассмотрения вопроса об ошибках в его декларации

Муниципальный совет МО "Оккервиль" на заседании 27 мая планировал рассмотреть вопрос о снятии полномочий с депутата от "Единой России" Вадима Кучера, рассказал ЗАКС.Ру избравшийся от "Справедливой России" депутат округа Кирилл Волков. По его словам, в муниципалитет поступило письмо от губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что в отчете о доходах и имуществе Кучера якобы обнаружены нарушения. Они касались неуказанной жилой площади у детей депутата, сообщил Волков со ссылкой на сотрудников местной администрации.

В декларации за 2019 год Кучер действительно не указал никакого имущества у двоих несовершеннолетних детей. В отчете за 2020 год депутат уже сообщил, что у детей в пользовании есть квартира на 56,7 кв.м.

Вопрос о рассмотрении обращения губернатора по ошибкам в отчете на заседании не рассмотрели, сообщил Волков. Он уточнил, что первым пунктов повестки поставили обсуждение заявления Кучера о сложении с себя полномочий муниципального депутата.

- Первым пунктом в повестку была включена подача его заявления. То есть он сам ушел, написал, что он уходит. И второй пункт, письмо Беглова, уже не рассматривался. Преподнесли это так, что он не может с бизнесом совмещать. Но он остается главным редактором газеты и никуда, собственно, не девается, - рассказал Волков.

На отсутствие у двух детей Кучера какой-либо недвижимости в собственности или пользовании обратили внимание оппозиционные депутаты Петербурга. "Яблоко" потребовало от губернатора города проверить отчет мундепа из МО "Оккервиль" и еще 21 мундепа, которые также не указали у себя какую-либо недвижимость. Это заявление стало ответом на лишение полномочий муниципальных депутатов от оппозиции за якобы совершенные ими нарушения в декларациях. Последней статуса мундепа лишилась самовыдвиженка Юлия Лебедева в МО "Горелово".

София Саттарова

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