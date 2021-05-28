Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

13:44

Депутат МО "Оккервиль" Кучер сложил свои полномочия до рассмотрения вопроса об ошибках в его декларации

фото ЗакС политика Депутат МО "Оккервиль" Кучер сложил свои полномочия до рассмотрения вопроса об ошибках в его декларации

Муниципальный совет МО "Оккервиль" на заседании 27 мая планировал рассмотреть вопрос о снятии полномочий с депутата от "Единой России" Вадима Кучера, рассказал ЗАКС.Ру избравшийся от "Справедливой России" депутат округа Кирилл Волков. По его словам, в муниципалитет поступило письмо от губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что в отчете о доходах и имуществе Кучера якобы обнаружены нарушения. Они касались неуказанной жилой площади у детей депутата, сообщил Волков со ссылкой на сотрудников местной администрации.

В декларации за 2019 год Кучер действительно не указал никакого имущества у двоих несовершеннолетних детей. В отчете за 2020 год депутат уже сообщил, что у детей в пользовании есть квартира на 56,7 кв.м.

Вопрос о рассмотрении обращения губернатора по ошибкам в отчете на заседании не рассмотрели, сообщил Волков. Он уточнил, что первым пунктов повестки поставили обсуждение заявления Кучера о сложении с себя полномочий муниципального депутата. 

- Первым пунктом в повестку была включена подача его заявления. То есть он сам ушел, написал, что он уходит. И второй пункт, письмо Беглова, уже не рассматривался. Преподнесли это так, что он не может с бизнесом совмещать. Но он остается главным редактором газеты и никуда, собственно, не девается, - рассказал Волков. 

На отсутствие у двух детей Кучера какой-либо недвижимости в собственности или пользовании обратили внимание оппозиционные депутаты Петербурга. "Яблоко" потребовало от губернатора города проверить отчет мундепа из МО "Оккервиль" и еще 21 мундепа, которые также не указали у себя какую-либо недвижимость.  Это заявление стало ответом на лишение полномочий муниципальных депутатов от оппозиции за якобы совершенные ими нарушения в декларациях. Последней статуса мундепа лишилась самовыдвиженка Юлия Лебедева в МО "Горелово"

 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:15 На редактора DOXA завели еще одно уголовное дело

17:59 Для обслуживания жителей Ленобласти закупили новые кареты неотложной помощи

17:55 Активиста Pussy Riot Бесцвета арестовали за прошлогоднюю акцию с радужными флагами

17:27 Суд перенёс заседание по делу задержанной сторонницы РСД

17:20 Мурманских коммунистов "привлекли" за возложение цветов к памятнику Ленину

17:10 Экс-сотрудника "Водоканала" отправили под домашний арест в рамках дела о хищениях при возведении стадиона "Зенита"

16:59 Четыре петербургских свалки включат в госреестр вредных объектов

16:33 На Евро-2020 в Петербурге задействуют систему распознавания лиц

16:31 Обвиняемому в "сливе" данных для расследования Навального силовику продлили домашний арест

16:03 Власти Мурино отозвали заявку на митинг "Другой России"

15:55 Комитет по природопользованию: "Нефтяная" свалка в Парголово не угрожает природе

15:39 Михаил Светов: В прекрасной России будущего я буду в оппозиции к Навальному

15:16 На Невском международном экологическом конгрессе Беглов и Макаров посадили деревья

14:53 Вакцинация петербургских дачников от коронавируса стартует 29 мая

14:35 В офис "Яблока" в Саратове пришла полиция: силовики ищут главу реготделения партии

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru