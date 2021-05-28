Сын кремлёвского пресс-секретаря Пескова занялся торговлей лесом и стройматериалами

Сын президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова от первого брака Николай Песков (ранее - Чоулз) является совладельцем компании "Векон констракшн", занимающейся, согласно базе "СПАРК-Интерфакс", лесоторговлей и продажей стройматериалов, делится "МБХ медиа".

Компания была учреждена в марте 2021 года турецким бизнесменом Джемом Эрбакышем, однако уже в апреле полноценной владелицей фирмы стала некая Мария Борисовна Захарова. 27 мая Песков получил долю в 33% в компании.

Ранее Николай Песков именовался Николаем Чоулзом в честь отчима. Большую часть жизни он провёл в Британии, вернувшись в РФ в 2012 году, где сразу же взял отцовскую фамилию.

В России мужчина работал корреспондентом телеканала RT, а позже — занимал пост креативного директора компании Зиявудина Магомедова Fight Nights, занимавшейся проведением боев по смешанным единоборствам. Сейчас он является советником президента Федерации конного спорта России.

Напомним также, в 2017 году ещё не внесённый в реестр НКО-иноагентов Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о Николае Пескове, который, являясь безработным, якобы распоряжался несколькими дорогими автомобилями и квартирой в центре Москвы.

Фото: Николай Песков / Instagram