В офис "Яблока" в Саратове пришла полиция: силовики ищут главу реготделения партии

Второй раз за неделю в офис "Яблока" в Саратове нагрянули с визитом местные правоохранители, уведомила "МБХ медиа" председатель регионального отделения партии Ксения Свердлова.

По словам "яблочницы", полицейские разыскивали именно её. Ввиду того, что Свердловой в офисе не оказалось, силовики покинули помещение.

В минувший понедельник полиция посещала офис партии ввиду поступившей на Свердлову жалобы на "незаконную агитацию в соцсетях в период довыборов в Саратовскую облдуму". На девушку написал заявление кандидат-самовыдвиженец Дмитрий Савельев.