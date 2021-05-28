Вакцинация петербургских дачников от коронавируса стартует 29 мая

В садоводстве СНТ "Дружба" Кировского района Ленинградской области уже завтра, 29 мая, откроется первый пункт вакцинации дачников от COVID-19, известил у себя на странице "ВКонтакте" петербургский вице-губернатор Олег Эргашев.

"На прививку тут записалось более 40 человек. Иммунизацию проведёт выездная бригада 94-й поликлиники Невского района", - оповестил Эргашев.

Каждый год, добавил вице-губернатор, с мая по сентябрь в дачные садоводства выезжают не менее 2,5 млн жителей Северной столицы.

Кроме того, напомнил чиновник, в прививочных пунктах для горожан доступны уже три вакцины от коронавируса, причем привезённая недавно "КовиВак" пользуется популярностью.

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