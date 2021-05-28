Михаил Светов: В прекрасной России будущего я буду в оппозиции к Навальному

Один из лидеров российских либертарианцев и популяризатор этой идеологии Михаил Светов порассуждал о своем месте в российских политических реалиях будущего, прояснив свое отношение к команде Алексея Навального. Рассуждение явилось ответом на вопрос о его сложном отношении к людям, которых он часто называет "либеральной тусовочкой". Светов подчеркнул, что всегда будет поддерживать тех, у кого нет власти, и, наоборот, выступать против людей у власти, независимо от программ и деклараций тех и других.

"В прекрасной России будущего я буду в оппозиции к Алексею Навальному. Я поддерживаю его до сих пор по очень конкретной причине. Во-первых, у него нет власти, это принципиально. Во-вторых, если он к власти в какой-то момент придет, по крайней мере, некоторое количество времени он будет то, что называется "слабый президент". Это хорошо, потому что когда президент слабый, на него может повлиять общество", - объяснил он свою позицию в интервью YouTube-каналу Metametrica.

По мысли Светова, если позволить президенту стать сильным, то такой лидер с легкостью способен будет развязывать войны, "отменять пенсии" и "сажать людей ни за что".