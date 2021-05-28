Комитет по природопользованию: "Нефтяная" свалка в Парголово не угрожает природе

По жалобам активистов из движения "Зеленый фронт" проблемой свалки возле железнодорожных путей у станции Парголово занялись специалисты из аварийной службы "Экострой", которая напрямую подчиняется профильному комитету по природопользованию. Выехав на место, они исследовали резервуары с содержащимися в них нефтепродуктами, напоминающими мазут, и взяли пробы.

Отмечается, что стихийная свалка локализована, будучи расположенной в пределах своего рода бассейна из бетона. Площадь загрязнения составляет примерно 10 кв. метров, при этом проточная канава, протекающая поблизости, изолирована от отходов и следов горючего в себе не содержит. Экологи сделали вывод, что говорить об угрозе распространения нефтепродуктов не приходится.

Исследовали токсичный "бассейн" и силовики в лице следственного отдела СК на транспорте. Ведомство будет изучать пробы грунта, взятые как изнутри, так и снаружи проблемного объекта. Кроме того, СК устанавливает правообладателя выброшенных емкостей и границы занимаемого ими участка.

фото: "Зеленый фронт"