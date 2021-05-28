Власти Мурино отозвали заявку на митинг "Другой России"

Администрация МО "Муринское городское поселение", ранее выдавшая представителям партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" разрешение на проведение митинга по проблемам петербургского пригорода, 28 мая отозвали эту заявку, сообщили ЗАКС.Ру в организации.

Акция планировалась в воскресенье, 30 мая. Другороссы анонсировали ее в социальных сетях как первый санкционированный с начала пандемии митинг в Мурино. Было обещано обсудить отсутствие в городе медицинских учреждений, полицейского отделения, скверов, садов и парков, проблемы с освещением дворов и улиц, а также нахождение в частной собственности леса, дороги и кладбища. По мнению заявителей, это основная проблема города.

Судя по ответу муринских чиновников, они не поняли, что заявители акции - другороссы. Руководитель местной администрации Алексей Белов написал, что в ходе мониторинга интернета узнал о планах "Другой России Э.В.Лимонова" провести акцию в то же время и в том же месте.

"Администрация не может обеспечить безопасность участников публичного мероприятия на заявленной Вами территории в связи с тем, что проведение публичного массового мероприятия (в форме митинга) на заявленной Вами территории в указанный период времени совпадает со временем проведения несогласованного публичного мероприятия (в формате митинга), организатором которого является партия "Другой России Э.В.Лимонова", - говорится в ответе.

Пресс-секретарь петербургского отделения партии Любовь Шатохина рассказала ЗАКС.Ру, что заявители акции отправились в администрацию Мурино с бумагой, подтверждающей, что "Другая Россия Э.В.Лимонова" - это они есть.

"Формально в заявке "Другая Россия Э.В.Лимонова не называлась - этого и не требуется, мы не юридическое лицо, - но поскольку мы с ними уже несколько раз судились и освещали это от имени партии, сложно предположить, что они могли не знать заранее о принадлежности организаторов к партии", - отметила Шатохина.

Напомним, другороссы пытались добиться согласования этого митинга с февраля, когда администрация Ленинградской области, сняла часть антиковидных запретов.