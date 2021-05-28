Обвиняемому в "сливе" данных для расследования Навального силовику продлили домашний арест

Районный суд в Самаре пролонгировал до 30 августа срок домашнего ареста местному полицейскому Кириллу Чупрову, который обвиняется в превышении должностных полномочий, пишет "МБХ медиа".

Как считают в следственном управлении, Чупров мог передать содержащуюся в базе данных "Розыск-магистраль" информацию посторонним лицам, которая впоследствии была использована в расследовании политика Алексея Навального о его предполагаемых отравителях.

Чупров пребывает под домашним арестом с конца декабря 2020 года. Ему грозит срок до 10 лет колонии.

Напомним, в середине декабря The Insider и Bellingcat при участии CNN, Der Spiegel и ФБК* опубликовали расследование, в котором утверждается, что сотрудники ФСБ в течение последних нескольких лет постоянно следили за Навальным. В публикации также перечисляются имена людей, предположительно, имеющих отношение к отравлению политика в августе.

Позднее Навальный опубликовал запись разговора с предположительным героем расследования. Из разговора следовало, что успешному завершению "операции" помешала посадка самолета с политиком на борту в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а отравляющее вещество могло быть нанесено на его нижнее белье.

*Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом в РФ