Активиста Pussy Riot Бесцвета арестовали за прошлогоднюю акцию с радужными флагами

Тверской райсуд отправил под 10-суточный административный арест активиста Pussy Riot Тима Бесцвета (Темуужина Самбуудаваагийна) за прошлогоднюю акцию с развешиванием радужных флагов на зданиях различных федеральных ведомств в Москве, уведомил "МБХ медиа" адвокат Мансур Гильманов.

Бесцвета обвинили в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Арест будет обжалован.

Составленный на Бесцвета протокол вернули в полицию ещё в октябре 2020 года.

7 октября активисты Pussy Riot развесили радужные флаги на здания ряда ведомств в Москве, в том числе: ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Минкультуры. Акция была приурочена ко дню рождения президента Владимира Путина. В отделах полиции также оказались Мария Алехина, Вероника Никульшина, Василий Андрианов, Елизавета Дидерих.