На редактора DOXA завели еще одно уголовное дело

Находящийся под следствием редактор студенческого издания DOXA Владимир Метелкин стал фигурантом второго уголовного дела, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Речь идет о ч.2 ст. 298.1 УК. По версии СК, Метелкин оскорбил следователя на этапе предварительного расследования первого дела против DOXA. Новая статья, вмененная Метелкину, не предполагает лишения свободы.

Напомним, что гонения на четверых сотрудников популярного издания, начались нынешней весной. По версии следствия, Метелкин, а также Алла Гутникова, Наталья Тышкевич и Армен Арамян вовлекали несовершеннолетних в противоправные действия, популяризируя несанкционированные акции протеста, которые прокатились по стране в конце января. Суд в качестве меры пресечения запретил всем четверым молодым людям определенные действия, включая использование средств связи и пребывание вне квартиры. Условия меры пресечения, как склонны полагать многие сочувствующие журналистам, больше напоминают домашний арест.

О преследовании редакции DOXA ранее высказался президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, заметивший, что издание давно уже занимается не только журналистикой, но и политикой.