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18:40

Собянин заявил о стабилизации эпидобстановки в Москве

фото ЗакС политика Собянин заявил о стабилизации эпидобстановки в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин известил о стабилизации эпидемической ситуации в столице: невзирая на показатели, уточнил управленец, обстановка в городе по-прежнему остаётся напряжённой.

Темпы распространения коронавируса в городе снизились, однако уровень заболеваемости по-прежнему высок.

"У нас уже нет недельного роста, за прошлую неделю даже упали показатели и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне", - отчитался перед зрителями телеканала "Россия-1" Собянин.

По информации оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявлено 3274 случая заражения COVID-19, жертвами инфекции стали 56 пациентов. Всего с начала пандемии в городе заболели свыше 1,1 млн человек.

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