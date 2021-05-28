Собянин заявил о стабилизации эпидобстановки в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин известил о стабилизации эпидемической ситуации в столице: невзирая на показатели, уточнил управленец, обстановка в городе по-прежнему остаётся напряжённой.

Темпы распространения коронавируса в городе снизились, однако уровень заболеваемости по-прежнему высок.

"У нас уже нет недельного роста, за прошлую неделю даже упали показатели и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне", - отчитался перед зрителями телеканала "Россия-1" Собянин.

По информации оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявлено 3274 случая заражения COVID-19, жертвами инфекции стали 56 пациентов. Всего с начала пандемии в городе заболели свыше 1,1 млн человек.