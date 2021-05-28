Годовой доход главы Петроградского района Громова составил 2,8 млн рублей

Администрация Петроградского района Петербурга 28 мая отчиталась о доходах и имуществе своих сотрудников за 2020 год. Глава администрации Иван Громов задекларировал доход в 2,8 млн рублей - на 145 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Годовой доход жены Громова составил 2,4 млн рублей, как и в 2019 году. Собственной недвижимости у семьи главы Петроградского района нет. Автомобиль указан тот же, что и в предыдущем отчете - Suzuki Jimny.

Первый заместитель главы районной администрации Марина Лыбанева, дочь председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, за 2020 год заработала 2,7 млн рублей. Годом ранее она задекларировала доход в 2,4 млн рублей. Лыбанева владеет тремя квартирами: 62 кв.м, 50 кв.м и 174 кв.м. Ей также принадлежит земельный участок площадью 1608 кв.м, садовый земельный участок поменьше - 794 кв.м, садовый домик и три нежилых помещения. Собственного транспортного средства у Лыбаневой нет.

Самым богатым заместителем Громова оказался Евгений Корабельников. Его доход за 2020 год составил 3,7 млн рублей - на 2 млн рублей больше, чем в 2019 году. В последней декларации Кораблеников указал два земельных участка общей площадью 3101 кв.м, два дачных дома площадью 187 и 274 кв.м, квартиру 114 кв.м, гараж и машино-место. В декларации 2019 года дачный дом площадью 187 кв.м не упоминался. Автопарк тоже пополнился. Кроме автомобилей Mercedes Benz S350 и BMW X5, Корабельников стал обладателем Toyota Camry. Еще в декларации заместителя главы указаны мотоцикл BRP CAN-AM RD SPYDER RT и моторная лодка "Нептун 40".

Андрей Цибиногин, заместитель главы администрации, за 2020 год заработал 1,8 млн рублей. Он, как и в 2019 году, задекларировал в собственности две квартиры (60 и 51 кв.м), земельный участок (1500 кв.м), жилой дом (109 кв.м) и иномарку Honda CR-V. Его коллега Елена Ячменева, замглавы администрации, отчиталась о доходе в размере 2 млн рублей. В ее декларации указана лишь квартира площадью 56 кв.м.

Константин Леньков

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