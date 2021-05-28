"Снова смогу надеть китель": Поклонская решила сняться с праймериз единороссов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в специально записанном для этого видеоролике заявила о своем снятии с праймериз "Единой России". Причиной стала появившаяся у нее новая работа, которую Поклонская пока не называет. Своих избирателей она, несколько раз поблагодарив, назвала "спасательным кругом в мире политики".

"Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения и вопросы буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя. <...> Скажу только, что снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно", - говорится в видеообращении.

Напомним, что Поклонская получила федеральную известность вскоре присоединения Крыма в 2014 году. На территории республики она работала прокурором, когда Крым еще принадлежал Украине. Пять лет назад женщина впервые получила мандат депутата Госдумы, избравшись от присоединенной весной 2014 года территории.