Форум "Петербургский диалог" не состоится из-за российского "репрессивного отношения к НКО"

Российско-германский форум с двадцатилетней историей "Петербургский диалог" в 2021 году отменили по инициативе Берлина. Немцы, в свою очередь, на официальном сайте мероприятия, апеллируют к неприемлемой, с их точки зрения, политике российских властей последнего времени, в мае объявивших нежелательными три некоммерческие организации из ФРГ: Центр либерального модернизма, Германо-российскую биржу и Форум русскоязычных европейцев. Первые две - участницы "Петербургского диалога".

"Российское правительство продолжает придерживаться конфронтационного курса в диалоге с гражданским обществом. "Петербургский диалог" призван наводить мосты между нашими странами. Мы не можем принять запрет своим членам на работу в России и угрозы им драконовскими наказаниями, мы этого не примем. Криминализация неправительственных организаций достигла невыносимого уровня", - заявил председатель правления форума с немецкой стороны, Рональд Пофалла.

Расширенное заседание правления форума, ожидавшееся 8-9 июля в Москве, таким образом, не состоится.