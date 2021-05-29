Развязку ЗСД на Васильевском острове построят к середине 2024 года

Новый участок Западного скоростного диаметра над Васильевским островом (так называемую Шкиперскую развязку над Шкиперским протоком) построят за три ближайших года, сообщил ТАСС со ссылкой на профильного вице-губернатора Петербурга Максима Соколова. По его прогнозу, это заметно разгрузит остров.

"Это улучшит транспортную ситуацию в южной части Васильевского острова, позволит обеспечить более комфортный трафик на улично-дорожной сети. Летом планируем начать там работы по ее строительству и завершить в течение двух, максимум трех лет", - анонсировал чиновник.

Новый участок трассы потребует привлечения 7 млрд рублей. Ожидается, что он сможет пропускать ежедневно до 50 тысяч автомобилей.

Напомним, что платная магистраль ЗСД появилась как результат концессионного соглашения, заключенного Смольным в период губернаторства Валентины Матвиенко. Осенью обещают открыть еще одну ее развязку - на Шуваловском проспекте в Приморском районе.

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