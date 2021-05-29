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11:12

В РФ подтвердилось еще 9,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 846

фото ЗакС политика В РФ подтвердилось еще 9,3 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 846

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировали 9289 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончался 401, а сумело поправиться 9250 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 3241 новый больной, в Петербурге – 846 (на шесть случаев больше, чем днем ранее), в Подмосковье – 750. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1248 человек и скончался 41.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.

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