РПЦ составила для своих представителей список запрещенных работ

Русская православная церковь приняла документ "О светской трудовой деятельности священнослужителей", где прописываются "мирские" профессии, приемлемые и недопустимые для клира.

В соответствии с древними христианскими предписаниями, среди прочего, священникам запрещается работать государственными начальниками, участвовать в военных действиях с оружием в руках, табуирована также сценическая деятельность: помимо лицедейства, не одобряется участие в различных вокальных шоу. Нельзя быть также духовным лицом одновременно с работой в увеселительных и игорных заведениях. Относится к списку воспрещенных видов деятельности и зарабатывание на жизнь спортом.

"Даже патриарх призывает домашним спортом заниматься, но когда речь идет о профессиональном занятии спортом, то здесь от спортсмена предполагается полная отдача, и не получится это совмещать со священническим служением, которое тоже предполагает полную отдачу. Он должен или одному, или другому себя отдавать", - цитирует "Интерфакс" протоиерея Георгия Максимова.

Примечательно, что получать деньги за труд врача РПЦ своим представителям дозволяет, но только если эта деятельность не связана с абортами и эвтаназией.

Документ принял совещательный орган при РПЦ, Межсоборное присутствие. В ноябре его судьбу должен будет решить суд Архиерейского собора в ноябре.