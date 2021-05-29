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17:14

В центре Петербурга закрашивают граффити с портретом фронтмена Prodigy

фото ЗакС политика В центре Петербурга закрашивают граффити с портретом фронтмена Prodigy

В Петербурге приступили к уничтожению портрета покойного лидера группы Prodigy Кейта Флинта, изображенного во дворе дома 47 по Лиговскому проспекту, о чем сообщается на странице художника Олега Лукьянова в Instagram. Граффити просуществовало на этом месте менее одного года.

"Казнен по доносу на основании фотошопной картинки. Автор доноса не потрудился даже сходить на место событий и самостоятельно сделать фото. Проект-макет из Интернета послужил основой для предписания, которое сегодня со слезами на глазах будут исполнять те, для кого дорог и Кит Флинт, и атмосфера старейшего в России неформального магазина", - гласит сообщение.

Автор поста проводит параллель со скандалом вокруг портрета Даниила Хармса на его доме, отмечая, что последнему "повезло больше": благодаря медийному вниманию и позиции влиятельных людей сохранность портрета писателя-абсурдиста пока удалось отстоять.

Отметим, что уличное искусство в Петербурге вызывает частые конфликты между обществом и чиновниками. Власти не приветствуют настенную живопись и в поисках компромисса организуют специальные площадки для граффитистов, устанавливая конструкции для росписи. Первая такая площадка появилась нынешней весной под мостом Бетанкура на Петроградской стороне.

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