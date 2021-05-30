Собянин связал рост заболеваемости коронавирусом в Москве с майскими праздниками

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с майскими праздниками.

"После майских праздников был всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на даче, дома и не очень-то хотели идти в поликлиники, больницы. Дождавшись рабочих дней - пришли со всем этим", - приводит слова Собянина "Интерфакс".

Также Собянин связал рост заболеваемости с весенним эпидемиологическим сезоном.

С середины мая в Москве и других регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В последние несколько дней в столице ежедневно регистрировали более 3 тысяч новых случаев заражения.