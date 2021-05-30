В России выявили еще 9,6 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге – 829

В России за последние сутки выявлено 9 694 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии по всей стране зафиксировано 5 063 442 случаев заболевания. По официальным данным, умерли от коронавируса 121 162 россиянина, 355 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 829 человек. По данным штаба, 20 092 петербуржцев лечатся от коронавируса сейчас, с марта 2020 года в городе выявлено 438 867 случаев заражения. Число умерших от инфекции возросло на 39, по официальным данным, от коронавируса умерли 14 306 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 719 человек (96 708 болеют сейчас). В Подмосковье – 748 (42 589 проходят лечение). Мэр Москвы Сергей Собянин связал рост заболеваемости в столице с майскими праздниками.