Замглавы Межрайонной налоговой инспекции арестовали по подозрению в мошенничестве

Октябрьский суд Петербурга арестовал заместителя главы Межрайонной инспекции ФНС №7 Александра Кудаева по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Кудаева задержали накануне, 29 мая, после обысков. По версии следствия, он и другие фигуранты дела предоставили в межрайонную инспекцию ФСН №7 недостоверные нулевые отчеты от имени компании "ОО "Армата СПб". Из-за этого суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные, и фигуранты подали в инспекцию заявление на возврат 2,1 млн рублей.

Дело возбуждено по ч.3 ст.30-ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следователь на заседании суда сообщил, что Кудаев может оказаться причастен к другим аналогичным преступлениям. Под стражей он останется до 30 июня.