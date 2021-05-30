Экс-координатора "Открытой России" в Чувашии задержали по делу о "нежелательной организации"

Бывшего координатора "Открытой России" в Чувашии Юрия Сидорова задержали по делу о работе с "нежелательной организацией", сообщили в "Правозащите Открытки".

26 мая Сидорова объявили в федеральный розыск. При этом, по словам правозащитников, он не скрывался и сам связывался со следователем. 31 мая Сидоров должен был явиться на первый допрос. Сейчас активиста везут из Новочебоксарска в Чебоксары, где его поместят в изолятор временного содержания как минимум до допроса.

Дела по ст. 284.1 УК РФ (сотрудничество с нежелательной организацией) возбуждаются после нескольких протоколов по административной статье о "нежелательной организации". Первый приговор по такому делу был вынесен в феврале 2020 года: тогда суд назначил экс-координатору "Открытки" в Екатеринбурге Максиму Верникову 300 часов обязательных работ.