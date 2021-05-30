"Должно быть политическое решение": "Белавиа" отказалась летать в Крым

Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" не намерена выполнять авиарейсы в Крым, пока не будет принято политическое решение о признании полуострова российским, заявил глава "Белавии" Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть", – сказал Чергинец.

По словам главы авиакомпании, в прежние времена "Белавия" летала в Крым с перерывами, что было связано с коммерческими вопросами.

Накануне президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Telegram-канал пресс-службы Лукашенко ("Пул первого") утверждал, что на встрече якобы были согласованы новые рейсы "Белавиа" в российские города. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять, что вопрос о полетах "Белавиа" в Крым на встрече не обсуждался.

24 мая лидеры стран Евросоюза призвали авиакомпании отказаться от полетов через Беларусь, а авиарегуляторам - запретить летать в страны ЕС белорусским перевозчикам. Это случилось после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске.

Напомним, самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о "минировании", поступившего от белорусских диспетчеров. Самолет к Барановичам сопровождал военный истребитель МиГ-29. Указывалось, что он был поднят в воздух лично по приказу Лукашенко.

На борту находились сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Их задержали в аэропорту после посадки самолета. После этого белорусские провластные каналы распространили видеообращение Протасевича, на котором он, заметно нервничая и с некими следами на лице, заявил, что признательные показания по делу об организации массовых беспорядков.