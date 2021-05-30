В "Единой России" заявили об отсутствии нарушений, влияющих на итоги праймериз

В "Единую Россию" поступило десять сообщений о нарушениях в ходе предварительного голосования, среди нет тех, которые могли бы привести к отмене праймериз, заявили в Telegram-канале партии.
"Нарушений, которые могут влиять на результат процедуры либо привести к его отмене, не выявлено", - заявили единороссы.
По их словам, обращения поступают из округов, где высокая конкуренция между кандидатами. Например, поступили жалобы из Тывы и Кубани о нарушении запрета на агитацию на избирательных участках. По ним ведется проверка.
Замсекретаря генсовета партии Сергей Парминов заявил, что есть "ситуации, которые требуют дополнительного внимания и разбирательства". По его словам, комиссия "примет самые жесткие меры", если будут основания для признания результата не соответствующим требованиям праймериз.
Подсчет голосов начнется в воскресенье 30 мая вечером, а кандидатов окончательно определят 19 июня на очередном съезде ЕдРа.
Напомним, петербургские бюджетники регулярно жалуются на настоятельные рекомендации начальства, порой в форме неприкрытого давления, участвовать в электронном предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в Госдуму и ЗакС. Оппозиционные Telegram-каналы наполнены скриншотами переписок, имевших место в рабочих чатах сотрудников сфер здравоохранения и образования, где подчиненных обязывают зарегистрироваться на сайте праймериз и торопят с голосованием.
ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных.