В "Единой России" заявили об отсутствии нарушений, влияющих на итоги праймериз

В "Единую Россию" поступило десять сообщений о нарушениях в ходе предварительного голосования, среди нет тех, которые могли бы привести к отмене праймериз, заявили в Telegram-канале партии.

"Нарушений, которые могут влиять на результат процедуры либо привести к его отмене, не выявлено", - заявили единороссы.

По их словам, обращения поступают из округов, где высокая конкуренция между кандидатами. Например, поступили жалобы из Тывы и Кубани о нарушении запрета на агитацию на избирательных участках. По ним ведется проверка.

Замсекретаря генсовета партии Сергей Парминов заявил, что есть "ситуации, которые требуют дополнительного внимания и разбирательства". По его словам, комиссия "примет самые жесткие меры", если будут основания для признания результата не соответствующим требованиям праймериз.