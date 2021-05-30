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17:57

Полицейские пришли на вечер писем Азату Мифтахову в Москве из-за доноса о митинге

фото ЗакС политика Полицейские пришли на вечер писем Азату Мифтахову в Москве из-за доноса о митинге

В Москве на мероприятие, на котором активисты писали письма Азату Мифтахову, пришли сотрудники полиции, передает "МБХ медиа" со ссылкой на участницу мероприятия Екатерину Паршину.

По словам Паршиной, организаторам полицейские сказали, что им поступило сообщение о проведении несанкционированного митинга.

"Постояли у входа, потом зашли внутрь, походили там, сказали что будут следить чтобы тут не было митинга и теперь стоят у входа. Но мероприятие продолжается", — рассказала очевидица.

Сообщается, что полицейские пришли по доносу активиста Тимура Булатова, известного жалобами в полицию на участников протестных акций и ЛГБТ-активистов.

В январе Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии. По версии суда, Мифтахов в январе 2018 года участвовал в нападении на московский офис "Единой России": тогда у помещения партии власти разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку. Двум другим фигурантам суд назначил условные сроки.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента, – единственное доказательство участия аспиранта МГУ. При этом члены ОНК сообщали о следах пыток на теле Мифтахова.

 

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17:57 Полицейские пришли на вечер писем Азату Мифтахову в Москве из-за доноса о митинге

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